Agenas boccia il Ruggi d'Aragona di Salerno: "Tra i 12 peggiori d'Italia"

Pollice in giù per il “Ruggi d’Aragona” di Salerno. A “bocciare” l’azienda ospedaliera universitaria è il Corriere della Sera che, oggi, pubblica dei dati rielaborati di Agenas, che ieri ha presentato il nuovo Modello di valutazione multidimensionale della performance manageriale nelle aziende ospedaliere pubbliche. Sotto la lente d’ingrandimento le attività, nel triennio 2019, 2020 e 2021, di 30 Aziende Ospedaliere Universitarie e 23 Aziende Ospedaliere.

Il criterio

Per valutare gli ospedali italiani sono stati usati diversi fattori, come le cure al pronto soccorso entro un arco temporale di 8 ore, i tempi di attesa indicati per legge, i pochi ricoveri ad alto rischio di inappropriatezza, il rapporto medici e infermieri adeguato per posti letto, gli esami diagnostici con apparecchiature non obsolete e i conti in ordine di ogni struttura ospedaliera.

Gli ospedali peggiori della Campania

ll Corriere della Sera ha riportato i giudizi specificando che si tratta di pagelle mai rese note: in base ai vari parametri, l’Agenas ha dato le pagelle a 53 ospedali presenti su tutto il territorio nazionale e di questi 12 hanno ottenuto un livello di performance basso, 32 un livello medio e solamente 9 un livello alto. Tra i 12 ospedali da “bollino rosso” c’è proprio il San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Tra i campani, anche il “San Pio” di Benevento e il “Sant’Anna e San Sebastiano” di Caserta.