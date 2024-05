Christian Di Martino sta meglio: la visita al poliziotto salernitano di La Russa e Piantedosi

Migliorano le condizioni di salute di Christian Di Martino, il vice ispettore di Polizia accoltellato alla stazione ferroviaria di Milano Lambrate, la notte tra l'8 e il 9 maggio, da un uomo di origine marocchina irregolare sul territorio nazionale. L’agente, originario della frazione collinare Giovi di Salerno, respira ormai autonomamente e, anche se con difficoltà, risponde alle domande che gli vengono poste da medici e familiari.

Le visite istituzionali

Ieri il poliziotto salernitano ha ricevuto la visita del Presidente del Senato Ignazio La Russa, che – come mostra la foto – ha incontrato anche i genitori: “Alla mamma e al papà rinnovo la mia vicinanza. Il ragazzo sta molto meglio, è in condizione di ripresa anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte. Mi ha detto che conta di farcela presto a tornare come prima. Voglio sottolineare la capacità della struttura del Niguarda, a partire dall'ambulanza che è arrivata in sette minuti, e ringraziare i medici che sono stati di una bravura incredibile.In casi come questo non mi piace fare polemiche né con il sindaco, né con gli altri; spero solo che tali episodi aprano gli occhi e facciano capire che la sicurezza non è di una parte politica, ma dei cittadini e delle forze dell’ordine, troppo spesso costrette a rischiare la vita per salvaguardare la collettività”.

Sempre ieri, Di Martino ha ricevuto la visita anche del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi: “Sentivamo il dovere di venire a portare la nostra vicinanza alla famiglia e abbiamo avuto anche l'opportunità di vedere il ragazzo. Incrociamo le dita, ma ci compiacciamo dei progressi che sta facendo”. In giornata, ha fatto capolino all’ospedale Niguarda anche l’assessore regionale lombardo alla sanità Guido Bertolaso.