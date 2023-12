"Chiedo scusa ai colleghi, sono ludopatico": parla l'agente penitenziario arrestato

Dopo un iniziale silenzio, ieri mattina, l’agente della polizia penitenziaria - arrestato insieme alla sua compagna al termine di un lungo inseguimento giovedì scorso, dopo essere stato trovato in possesso di droga - ha deciso di parlare. Nel corso delle sue dichiarazioni spontanee, rese davanti al Gip Ferraiolo dal carcere di Santa Maria Capua Vetere, il poliziotto avrebbe chiesto scusa a tutti i suoi colleghi e alle forze dell’ordine per il suo comportamento precisando che non avrebbe mai fatto del male a nessuno e rivelando di essere ludopatico. E, proprio la ludopatia, lo avrebbe spinto a fare ciò che non avrebbe mai pensato di fare. L’agente è tuttora recluso in carcere, mentre alla compagna sono stati concessi gli arresti domiciliari.

La dinamica

Giovedì mattina, mentre stava varcando l'ingresso del carcere di Salerno, è stato intercettato dai cani della Finanza che hanno fiutato il possesso di droga. L’uomo, vistosi scoperto, ha dato in escandescenza: prima ha avvisato telefonicamente la compagna di quello che stava accadendo e, poi, ha minacciato con la pistola di ordinanza i propri colleghi (tra cui vi era anche la comandante della penitenziaria) e i militari della Finanza. Sempre armato è riuscito a guadagnare l'uscita del carcere e a darsi alla fuga con la complicità della convivente. La donna, prima di recuperare il compagno, ha lanciato dalla propria abitazione una confezione di marijuana, ma anche materiale per il confezionamento della stessa sostanza e numerose schede telefoniche. Ne è nato un lungo inseguimento a cui hanno preso parte anche polizia e carabinieri. I fuggitivi sono stati intercettati da una pattuglia della Guardia di Finanza del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria che è riuscita a fermarli nel comune di Battipaglia. A seguito di perquisizione l'agente è stato trovato in possesso di 2000 euro in contanti, di una pistola con due caricatori e di una radio portatile non autorizzata. Nel corso della successiva perquisizione presso l'abitazione, attigua alla Casa Circondariale di Salerno, sono stati rinvenuti anche un caricatore contenente proiettili per pistola, numerosi dispositivi cellulari, una macchina per il sottovuoto utilizzata per confezionare sacchetti contenenti lo stupefacente e buste schermate per smartphone in cui riporre i dispositivi elettronici da introdurre nella struttura carceraria eludendo il controllo del metal detector.