L'Agenzia delle Entrate del Vallo di Diano cambia sede trasferendosi, da giovedì 24 Marzo, presso il Comune di Sala Consilina, al primo piano. Dopo anni di tribolazioni, che ne avevano fortemente messo in dubbio la permanenza sul territorio, l'importante servizio riapre i battenti nel comune più popoloso e baricentrico tra i 19 di riferimento.

Un processo lungo un decennio, come riferito all'inaugurazione da Francesco CAVALLONE, Presidente della Comunità montana Vallo di Diano. “Un grandissimo risultato ottenuto dopo 10 anni di peripezie. Un processo a me ben noto, in quanto me ne sono occupato dal primo momento quando ero ancora assessore. Ci sarebbe tanto da raccontare ma oggi quello che conta è il risultato finale”.

Il passaggio odierno non è fine a se stesso ma un punto di partenza. “Abbiamo blindato il servizio in un momento in cui si parla solo di tagli e spending review. Proprio in questa direzione abbiamo agito assicurando all'Agenzia un risparmio sul canone di locazione rispetto al passato, canone che a sua volta rimarrà nelle casse dell'Ente Comune e speso nell'interesse degli amministrati. Ma a giovare dei servizi saranno i tutti e 19 i Comuni: da Salvitelle a Casalbuono. Per noi è un punto di partenza, l'Agenzia dovrà arricchirsi di nuovi servizi in favore di Cittadini e Territorio”.