Salerno, l'ex Catasto si trasferisce nella sede di via Degli Uffici Finanziari

Dal 3 ottobre l’Ufficio Provinciale – Territorio si è definitivamente trasferito dalla storica sede di via dei Principati n.75 alla sede della Direzione Provinciale di Salerno dell’Agenzia delle Entrate (in via degli Uffici Finanziari n.7). Si è così realizzata la riunificazione degli Uffici-Entrate e Territorio di Salerno città in un unico polo, quello di via degli Uffici Finanziari, che ospita anche la SAM (Sezione di Assistenza Multicanale) e le Corti di Giustizia Tributaria.

Il trasloco

Questa riorganizzazione logistica, che ha visto coinvolto in particolare l’ex Catasto di via Dei Principati, era in programma da tempo. E, dopo i necessari lavori di adeguamento e il trasloco degli strumenti ma anche dell’archivio, è giunta a compimento con l’apertura al pubblico del Front Office Integrato, che vede la coesistenza di colleghi dell’Ufficio Territoriale di Salerno, dell’Ufficio Territoriale Atti Pubblici, Successioni, e Rimborsi Iva e dell’Ufficio Provinciale Territorio. Vale a dirsi la compresenza in un unico luogo di servizi fiscali, catastali e di pubblicità immobiliare che agevolerà il dialogo diretto tra Entrate e Territorio, in un’ottica di continuo miglioramento dei servizi dell’utenza.