A Laureana Cilento un 30enne del posto è stato arrestato per lesioni personali aggravate. L’uomo, con un bastone di ferro, nel corso di una lite, avrebbe colpito un parente alla testa per poi darsi alla fuga. Immediatamente sono scattate le ricerche dei carabinieri, che hanno arrestato il 30enne, posto poi ai domiciliari come disposto dall’autorità giudiziaria di Vallo della Lucania in attesa della convalida dell’arresto.