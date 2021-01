"Scusi, deve indossare la mascherina!": Ketty Volpe aggredita fuori un bar pasticceria

E' stata aggredita la giornalista salernitana Ketty Volpe, mentre era in compagnia del marito, il presidente dell’associazione Giornalisti Salernitani, Enzo Todaro. Ketty Volpe si trovava all’entrata di un bar pasticceria a Salerno quando ha chiesto ad un cittadino sprovvisto di dispositivo di protezione di indossare la mascherina.

L'aggressione

Per tutta risposta, la donna è stata prima offesa e poi aggredita ed ha riportato lividi al braccio. Allertate, dunque, le forze dell’ordine per far chiarezza sull'increscioso episodio.