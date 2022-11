Aggredito dal branco in piazza della Libertà: indagini in corso, è allarme baby gang

Sarebbe stato aggredito da un gruppo di ragazzi in piazza della Libertà, un 14enne salernitano. Poco dopo le 20.30 di ieri, nell’area giochi attigua al Crescent, un adolescente sarebbe stato preso di mira per aver rivolto uno sguardo di troppo ad una giovane. La madre della vittima lo ha quindi a portato al pronto soccorso dell’ospedale Ruggi per le cure del caso ed ha denunciato il tutto ai carabinieri. Indagano, dunque, i militari per far luce sull'inquietante accaduto: preziosi saranno anche i filmati della videosorveglianza.

Il precedente

Di pochi giorni fa, l'appello di numerose famiglie residenti nel centro cittadino affinchè vi siano pattuglie fisse nei week-end della movida: ultimamente, numerosi adolescenti sono stati notati mentre bevevano fiumi di alcol e attaccavano briga tra loro per futili motivi, pare muniti anche di coltelli. L'allarme baby gang, dunque, è già scattato a Salerno.