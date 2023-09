Aggredito un dipendente del Comune di Salerno. Il fatto è avvenuto questa mattina al Segretariato Sociale, situato presso il Centro Sociale di via Cantarella.

L'aggressione

Vittima un assistente sociale, aggredito da un utente esasperato per l’interruzione del reddito di cittadinanza. Il lavoratore é stato trasportato in ospedale ma non è in gravi condizioni. A denunciare l'accaduto il segretario della Fp Cgil, Antonio Capezzuto: "È una situazione insostenibile che necessita di una presa in carico importante e decisa da parte dell’amministrazione comunale. I lavoratori chiedono sicurezza. L’aggressione di oggi fa seguito a molteplici episodi di aggressione e violenza sugli operatori dei servizi sociali e sociosanitari in tutta Italia, che operano e intervengono quotidianamente in situazioni di disagio, in particolare in quelle che coinvolgono i minori, sempre più difficili e complesse. È ora di fermare le aggressioni. Di fronte al moltiplicarsi di episodi di violenza e al crescere della tensione sociale, dovuta all’emergenza economica, siamo pronti ad una mobilitazione a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, che sono a diretto contatto con il disagio e che ogni giorno sono promotori di benessere per le persone".