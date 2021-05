Aggredito dipendente di Salerno Pulita, Ferraro: "Siamo sconcertati, chi ha visto parli"

Ieri mattina un addetto allo svuotamento delle campane del vetro è stato aggredito da un automobilista che evidentemente non intendeva aspettare il completamento dell’operazione in via Vernieri

Dopo l’aggressione subita da un dipendente di Salerno Pulita, ieri mattina in via Vernieri, interviene l’amministratore unico dimissionario della società municipalizzata, Antonio Ferraro, il quale lancia anche un appello ai cittadini che potrebbero aver assistito all’episodio di violenza.

Il commento

Ferrara prende posizione attraverso una nota: “Siamo sconcertati per l’aggressione subita da un nostro dipendente, per la violenza esercitata contro una persona che stava svolgendo il proprio lavoro per garantire il decoro della città. Saremo accanto al lavoratore, a cui esprimiamo la nostra solidarietà, anche in sede legale. Alle persone che eventualmente hanno assistito al pestaggio chiediamo di collaborare con gli inquirenti per fornire indicazioni utili per l’individuazione del responsabile”.

L’aggressione

Ieri mattina un addetto allo svuotamento delle campane del vetro è stato aggredito da un automobilista che evidentemente non intendeva aspettare il completamento dell’operazione in via Vernieri, che richiede solo alcuni minuti, colpendolo al naso con un pugno e poi a calci. Il dipendente di Salerno Pulita ha riportato la rottura del setto nasale e la frattura di una costola.