Nocera Inferiore, il figlio di Maccauro aggredito da un ubriaco: l'appello per la sicurezza

Ieri sera mio figlio è stato aggredito da un ragazzo ubriaco, che non conosceva e senza alcun motivo.

Lo ha raccontato sui social Mauro Maccauro, ex presidente di Confindustria Salerno. "La sua fortuna è stata che gli amici sono accorsi a difenderlo e l’aggressore si è dato alla fuga non prima di rischiare di andare sotto ad un’auto. La tragedia era dietro l’angolo. Il fenomeno è diffuso e bisogna pur fare qualcosa. Ribadisco qui la mia richiesta al sindaco di intervenire presso i locali pubblici che vendono, trasgredendo la legge, alcolici ai minorenni", ha scritto.

Occorre fermare il crescente ed inquietante consumo ed abuso di sostanze alcoliche in strada soprattutto durante i fine settimana. Ne ero già rimasto negativamente colpito tanto da aver deciso, domenica scorsa, di scrivere in privato a Manlio Torquato, sindaco di Nocera Inferiore, la mia città, sollecitandolo ad intervenire contro questo fenomeno in crescita. Ho recepito le sue rassicurazioni sulla predisposizione di controlli specifici.

È una battaglia da combattere insieme con i commercianti onesti, con le famiglie e con le forze dell’ordine che devono vigilare sui ragazzi che girano per strada con in mano bibite alcoliche. L’ordine è il prerequisito di una città civile, la tutela dei giovani la garanzia di un futuro migliore. Diversamente sarebbe una giungla.