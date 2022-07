Chiede di spostare un'auto e viene aggredito: ferito dipendente del Ruggi

Un dipendente dell'Unità Opearativa di Farmacia presso l'ospedale Ruggi di Salerno è stato aggredito all'interno della sua postazione di lavoro dopo aver chiesto di spostare un'auto per consentire il passaggio di un autocarro che trasportava merci. L'uomo è stato portato al pronto soccorso per via delle ferite riportare e si trova ancora in osservazione.

La presa di posizione

A renderlo noto la Cisl Funzione Pubblica Salerno, che ha deciso di esprimere piena solidarietà al lavoratore aggredito. "Il luogo di lavoro nelle aziende sanitarie - scrivono i delegati Rsu Cisl del Ruggi - da ormai troppo tempo rappresenta un luogo estremamente pericoloso per chi vi opera e finché le autorità competenti non decideranno incisivamente di tutelare i lavoratori attraverso un adeguato potenziamento dei servizi di sicurezza la situazione non può che aggravarsi".