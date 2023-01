Aggressione al vigile in piazza Vittorio Veneto, Rispoli (Csa Fiadel): "Urge un mezzo idoneo per trasportare i fermati"

Solidarietà, da parte della Csa Fials, per l'agente della polizia municipale che, giovedì mattina, è stato aggredito da un uomo già noto alle forze dell'ordine in piazza Vittorio Veneto, a Salerno. In particolare, il segretario generale del sindacato, Angelo Rispoli, ha espresso la sua amarezza: "Questo sindacato da tempo chiede un rafforzamento delle misure di sicurezza per il personale impegnato nei servizi di controllo in strada".

La denuncia e l'appello di Rispoli