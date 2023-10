Agropoli, aggredisce e inveisce contro il suo ex: denunciata

E' stata denunciata per aggressione e lesioni aggravate, una donna di 45 anni, originaria del Lazio ma da anni residente ad Agropoli: nei giorni scorsi, avrebbe preso di mira il suo ex compagno, un bagnino di 53 anni.

Le indagini

Come riporta Infocilento, i fatti si sarebbero verificati il 25 settembre scorso, in un bar cittadino: la donna avrebbe aggredito il suo ex al culmine di una lite e pare sia spuntato anche un coltello. La vittima è stata ferita a una mano e a un fianco ed è stata trasportata in ospedale. Ancora, presso il nosocomio di Vallo della Lucania dove l'uomo è stato condotto per le cure del caso, la donna avrebbe continuato a inveire contro di lui. Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza su quanto accaduto.