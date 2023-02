Allenatore della Nocerina aggredito in autostrada: Daspo per un ultras della Cavese

Dopo l’aggressione subita dall’allenatore della Nocerina Calcio da parte di un supporter della Cavese calcio, in un’ area di servizio autostradale situata nel comune di Cerignola (Foggia), la Polizia di Stato ha avviato un'indagini per identificare gli autori della violenza. In particolare, il personale della Digos della Questura di Foggia, insieme al personale del Commissariato di Polizia di Cerignola e con la collaborazione della Digos di Salerno e dei Commissariati di Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, ha ricostruito gli episodi avvenuti sull’area di sosta.

L'aggressione

Mentre la Nocerina Calcio faceva rientro dalla trasferta di Brindisi, nella serata di domenica 19 febbraio, e svolgeva una sosta sull’area di servizio Ofanto Nord, sono giunti 4 pullman di tifosi della cavese calcio che avevano seguito la squadra nella trasferta di Fasano (Brindisi). Durante l’incrocio tra squadra della Nocerina e tifosi della Cavese alcuni supporters di quest’ultima hanno assunto atteggiamenti provocatori nei confronti dei giocatori e della dirigenza della squadra nocerina, sfociati in un pugno sferrato da un supporter cavese nei confronti dell’allenatore.

Il Daspo

Le prime indagini svolte dalla Polizia di Stato hanno permesso di identificare un ultras cavese, a cui è stato emesso un provvedimento di Daspo da parte del Questore di Foggia della durata di 8 anni con obbligo di firma per 3 anni. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi per l'identificazione di altre persone che avrebbero partecipato all'aggressione all’interno dell’area di sosta “Ofanto Nord”. Al momento la colpevolezza di tutti gli indagati, per effetto della presunzione di innocenza, sarà decisa nel contraddittorio tra le parti dinanzi all’Autorità Giudiziaria con le forme e le garanzie previste dalla legge.