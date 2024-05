Botte all'ambulante vicino al sottopassaggio: intervengono i passanti

Attimi di forte tensione, ieri, a Salerno, in via Dalmazia. L'ambulante che vende libri poco prima del sottopasso, infatti, è stato aggredito con violenza inaudita da una coppia, per cause ignote. Gravi le ferite al volto, tumefatto per le botte subite: alcuni passanti sono intervenuti in difesa del venditore che è stato poi affidato ai sanitari del 118.

Sul posto, le forze dell'ordine che hanno avviato le indagini per far luce sull'increscioso episodio di violenza.