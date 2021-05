Matierno, aggressione e minacce al personale sanitario di un'ambulanza

A denunciare l'accaduto, l'autista del 118 che ha vissuto in prima persona l'increscioso episodio: ecco cosa ci ha raccontato

Aggressione al personale sanitario di un'ambulanza medicalizzata di un'associazione di Baronissi. A denunciare quanto accaduto, un autista del 118, C.G. le sue iniziali: "Siamo intervenuti a Matierno, a Salerno, dove siamo stati aggrediti dai vicini del paziente che ci aveva allertato, in quanto ci accusavano di essere lenti nel trasporto del malcapitato in ambulanza: tali vicini si sono scagliati contro di noi con minacce verbali e, ad un certo punto, hanno preso di mira la dottoressa, ferendola in pieno volto e poi scappando".

La denuncia

L'autista ha raccontato di aver poi chiesto aiuto alla Polizia che, prontamente, è giunta sul posto, sedando gli animi. Il responsabile dell'aggressione, tuttavia, era già fuggito. Un episodio davvero increscioso, dunque, in un clima già complesso come quello dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo.