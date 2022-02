Aggressione all'Atletico San Gregorio, l'avvocato Guglielmotti: "Denunciato il responsabile che è il presidente dell’Atletico Faiano"

L'avvocato: "Provvederemo in queste ore a segnalare l’episodio anche alle autorità sportive per le sanzioni del caso in danno dell’Atletico Faiano e del suo presidente"