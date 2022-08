Identificati e denunciati per violenza a pubblico ufficiale, i due coniugi che, nella notte tra sabato e domenica, hanno aggredito, per via di una multa, una ausiliare del traffico, a Palinuro.

La denuncia

Marito e moglie di Portici avrebbero scatenato la loro violenta ira contro la malcapitata, tra calci e pugni. Ma non l'hanno passata liscia.