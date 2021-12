Conducente aggredito su un pullman di linea: Busitalia convoca un incontro urgente

"Ora basta". Dopo l'ennesima aggressione subita dal conducente di un autobus di linea, lo scorso 18 dicembre, le sigle sindacali Filt-Cgil e Uiltrasport hanno chiesto ed ottenuto un incontro con i vertici di Busitalia e Sita Sud.

Il vertice

E' in programma oggi, mercoledì 29 dicembre, in videoconferenza. I sindacati, l'amministratore delegato di Busitalia e il direttore regionale di Sita Sud faranno il punto sulla recrudescenza dei fenomeni di violenza a bordo degli autobus e non è esclusa la richiesta di un nuovo tavolo tecnico in Prefettura, nei prossimi giorni