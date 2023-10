Botte e insulti all'autista salernitana del bus: 50enne condannata a 5 mesi, il plauso dell'Ugl Autoferrotranvieri

E' stata condannata a 5 mesi la 50enne che aveva aggredito l'autista di un bus, a Salerno. La donna è accusata di aver commesso atti di violenza e aggressione nel novembre del 2017, nei confronti di R.S., conducente del BusItalia sulla linea 14 a Salerno. La 50enne, dopo un diverbio avvenuto tra la sua auto e l'autobus guidato dalla dipendente di Busitalia, aveva aggredito e insultato la conducente, costringendola anche ad interrompere il regolare servizio di trasporto pubblico locale. La condanna è stata emessa per i reati di minaccia, violenza ed oltraggio a pubblico ufficiale, lesioni e interruzione del pubblico servizio.

La soddisfazione

Gabriele Giorgianni, segretario generale dell'Ugl Autoferrotranvieri di Salerno, ha espresso la sua soddisfazione per la condanna e ha ribadito il sostegno all'autista, iscritta al sindacato e delegata del Comitato pari opportunità dell'Ugl Autoferrotranvieri: "La sentenza rappresenta un importante passo avanti nella tutela dei lavoratori del trasporto pubblico locale, che spesso si trovano ad affrontare situazioni di disagio e rischio durante il servizio. La condanna dimostra che gli atti di violenza e aggressione contro i conducenti non saranno tollerati". Il segretario Giorgianni ha sottolineato l'impegno dell'Ugl Autoferrotranvieri nel promuovere la sicurezza e il benessere dei lavoratori del settore, e ha invitato le istituzioni a continuare a lavorare per garantire un ambiente di lavoro sicuro per tutti i dipendenti del trasporto pubblico. "La condanna rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violenza nei confronti dei lavoratori del trasporto pubblico e un rafforzamento del ruolo dei sindacati nel garantire la sicurezza e la dignità sul posto di lavoro", ha concluso Giorgianni