Baby gang accerchia e aggredisce un uomo, a Battipaglia: si indaga

Violenza in strada a Battipaglia, lunedì: un uomo, infatti, sarebbe stato accerchiato ed aggredito da un gruppo di giovanissimi, finendo al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia.

Le indagini

Il fatto è stato registrato in via don Minzoni, a pochi passi dalla tensostruttura del PalaZauli. Il malcapitato è rimasto ferito ad una spalla e ad una costola ed è stato costretto a ricorrere alle cure del nosocomio. Ignoti i motivi del pestaggio. Accertamenti in corso.