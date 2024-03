"Il biglietto, prego!": tre giovani sprovvisti di ticket aggrediscono il controllore sul bus

Ennesima aggressione ai danni di un controllore, ieri pomeriggio, sulla tratta Amalfi-Salerno. La Filt Cgil denuncia che due ragazzi e una ragazza, sorpresi dal controllore senza titolo di viaggio, hanno reagito scagliandosi contro l’operatore, prima verbalmente, poi fisicamente, con ripetuti colpi al volto, all’altezza della fermata nel comune di Minori. Dopo l’aggressione, il controllore ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine, ma i giovani sono fuggiti, facendo perdere le loro tracce. La vittima è dovuta ricorrere alle cure ospedaliere.

L'annuncio

Il sindacato, attraverso il segretario Gerardo Arpino, chiederà un incontro in Prefettura per discutere della questione. “Il fenomeno, per frequenza e gravità degli episodi, sta assumendo contorni sempre più inquietanti, c’è la necessità di perseguire la strada iniziata nel 2023 con, oltre ai deterrenti già in capo, gli obiettivi di legge proposti”, scrivono Filt.Cgil e Fit-Cisl che esprimono, infine, la propria solidarietà al lavoratore, auspicando un urgente tavolo istituzionale sul tema.