Violenza sui binari: aggredita una capotreno sulla tratta Sapri-Paola

Ancora un episodio di violenza si è verificato a bordo di un treno. Questa volta ad essere stata aggredita una capo treno della Dbr sulla linea Sapri-Paola. La donna sarebbe stata colpita da un passeggero per cause in corso di accertamento. A soccorrerla sono stati i sanitari del 118 nella stazione di Paola: la prognosi è di 10 giorni. Dopo l’accaduto, la Fit Cisl ha annunciato la richiesta di un incontro urgente, alla presenza della Fs Security, “affinchè il personale operi in condizioni di massima sicurezza”.