Aggredisce i carabinieri con un taglierino: arrestato uomo a San Gregorio Magno

Momenti di tensione, questa mattina, a San Gregorio Magno, dove due carabinieri sono stati aggrediti da un uomo, al quale dovevano notificare un provvedimento giudiziario.

Il fatto

L’uomo – secondo una prima ricostruzione – ha aperto la porta della sua abitazione e, in pochi secondi, avrebbe tirato fuori un taglierino scagliandosi contro i militari dell’Arma, che hanno riportato varie ferite fortunatamente non gravi. L’aggressore ha poi tentato di scappare, ma è stato bloccato dagli altri uomini in divisa giunti sul posto per soccorrere i colleghi. Alla fine, lui è stato arrestato, mentre i due carabinieri sono stati condotti e medicati in ospedale.