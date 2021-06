Gli sequestrano lo scooter e aggredisce i carabinieri: arrestato a Baronissi

I militari sono finiti in ospedale e il giovane è stato messo in manette: ecco cosa è accaduto

Attimi di tensione, a Baronissi, in via Allende: come riporta Zerottonove, un giovane a bordo di uno scooter è stato fermato ad un posto di blocco e, a seguito del sequestro del mezzo, ha aggredito i militari. Il ragazzo, classe ’95 e originario di Pellezzano, è andato in escandescenza: durante la colluttazione, uno dei due militari ha riportato una lussazione al braccio e l’altro l’infrazione delle ossa nasali.

L'arresto

Ad allertare la stazione delle forze dell’ordine, un cittadino che si era accorto dell'accaduto: sul posto anche i militari del Nucleo radiomobile di Mercato San Severino. Il giovane è finito ai domiciliari e i due militari sono stati soccorsi all’ospedale Curteri di San Severino.