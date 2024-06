Mette un like alla fidanzatina di un compagno, picchiato a scuola con una cazzottiera

Un like messo sotto la foto pubblicata sui social dalla fidanzatina di un compagno di classe scatena la lite tra due giovanissimi. L’increscioso episodio di violenza si è verificato, negli ultimi giorni, all’interno di una classe di un istituto scolastico di Scafati.

L'aggressione

Secondo una prima ricostruzione, il fidanzato della ragazzina, infastidito da quel “mi piace”, si sarebbe scagliato contro il coetaneo colpendolo con una cazzottiera alla testa davanti agli occhi increduli degli altri compagni. La vittima, soccorsa dal personale scolastico, è stata trasportata successivamente in ospedale per essere medicata, mentre il padre si sarebbe presentato a scuola con in mano una spranga di ferro per vendicarsi dell’aggressione subita dal figlio. Sul posto sono giunti i carabinieri per placare gli animi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto ed accertarne le responsabilità.