Nuovo episodio di violenza sul bus, a Salerno. Ieri, infatti, in via Carmine, è salito sulla Sita diretta a Napoli uno straniero senza biglietto idoneo per il viaggio: il passeggero avrebbe così minacciato e aggredito il controllore che lo ha monitorato, per poi fuggire. La vittima è stata affidata alle cure del 118. Accertamenti in corso.