Pagani, ubriaco danneggia la vetrata del capolinea al deposito dei bus: "Voglio andare a Sarno!"

Follia a Pagani, ieri. Un uomo in evidente stato di ebbrezza, si è scagliato contro la vetrata del capolinea al deposito di autobus, danneggiandola, in quanto pretendeva di salire a bordo di un pullman diretto a Sarno.

L'appello

In merito al fatto, intervengono i segretari della Filt Cgil Salerno, Gerardo Arpino, e della Uiltrasporti, Francesco D'Amato: "E' necessario attivare, quanto prima, i sistemi di videosorveglianza e rimettere al centro delle discussioni la parola sicurezza come necessità per la salvaguardia del personale e degli utenti".