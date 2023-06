Carcere di Salerno: nuova aggressione mentre un altro detenuto ingoia delle lamette, l'appello della FP CGIL Campania

“Ieri sera nel carcere di Salerno, un detenuto, dopo essere stato soccorso nell’infermeria del penitenziario per un taglio alla gamba che si era procurato, ha cercato di aggredire gli agenti di Polizia Penitenziaria cercando di danneggiare i locali, ma è stato subito bloccato. Poco dopo, un altro detenuto si è procurato dei tagli sul viso. Soccorso in infermeria, ha ingoiato delle lamette da barba che aveva nascosto costringendo ad trasportarlo in emergenza presso l’ospedale cittadino".

Lo rende noto Orlando Scocca della FP CGIL Campania per la Polizia Penitenziaria: “Questi eventi sono all’ordine del giorno ed è proprio questo che ormai destabilizza i Poliziotti penitenziari di tutta la Campania. Dover accompagnare un detenuto in ospedale significa mettere a rischio tutta la struttura perché per garantire la salute di un detenuto che ha volontariamente ingerito delle lamette, si devono restringere i margini di intervento per tutti gli altri eventi, più o meno banali che avvengono di continuo nelle carceri campane”. E Salvatore Tinto, segretario regionale FP CGIL, incalza: “Il carcere di Salerno è tra i più affollati della Regione con oltre 500 detenuti per meno di 400 posti previsti come capienza e servizi. La situazione di stress subita dai lavoratori del penitenziario salernitano perdura ormai da parecchio tempo e ci faremo carico di rappresentare queste difficoltà nelle altre sedi istituzionali".

L'appello di Mirko Manna, Nazionale FP CGIL Polizia Penitenziaria: