Aggredito dipendente di Salerno Pulita: fermati due stranieri

Questa mattina, a Salerno, un operatore ecologico è stato aggredito da due uomini di nazionalità straniera mentre era in servizio nei pressi di Piazza della Concordia. Il dipendente della Salerno Pulita è stato subito trasportato da un’ambulanza del 118 al pronto soccorso dell’azienda ospedaliera universitaria “Ruggi d’Aragona” per essere curato a causa delle ferite riportate. Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato che hanno fermato due stranieri, che hanno aggredito l'operatore ecologico per futili motivi.

La denuncia

L’amarezza del segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Salerno Antonio Capezzuto: "È l'ennesima aggressione agli operatori della Salerno Pulita. Condanniamo questo episodio e chiediamo maggiori tutele per i lavoratori impegnati ogni giorno a prendersi cura delle strade cittadine. Da tempo abbiamo denunciato quanto accade durante la settimana con il fenomeno dell'apertura delle buste dei rifiuti e anche il clima d'odio in rete contro gli operatori. Più controlli e maggiore rispetto per chi garantisce un servizio essenziale per la nostra comunità".