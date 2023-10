Aggredirono e picchiarono due donne albanesi: arrestati due salernitani

A maggio scorso hanno aggredito e picchiato due donne albanesi urlando loro frasi razziste. Due salernitani, di 69 e 23 anni (D'A.G. e A.M. le iniziali), sono stati arrestati dalla polizia in esecuzione di un'ordinanza di applicazione dell'obbligo di dimora nel comune di Salerno, con obbligo di presentazione in Questura, per lesioni con l'aggravante della discriminazione razziale e dei futili motivi.

Le indagini

Secondo quanto ricostruito, i due, nel maggio scorso, durante un picnic in collina in località Giovi, dopo aver rimproverato con frasi razziste le due donne che avevano lasciato in terra dei fazzoletti, le hanno colpite causando loro lievi lesioni. Le due donne erano state medicate in ospedale ed erano state riscontrate loro lesioni lievi. A chiusura di indagini coordinate dalla Procura di Salerno, stamattina è stato emesso il provvedimento cautelare nei confronti dei due indagati.