Aggredisce sanitari e carabinieri: denunciato uno straniero ad Eboli

Tensione ad Eboli: presso Contrada San Miele, uno straniero si è accasciato al suolo. I residenti, notandolo, hanno allertato il 118.

Il fatto

I sanitari, giunti sul posto, si sono avvicinati all'uomo che, tuttavia, in stato di agitazione, ha iniziato ad urlare, arrivando ad aggredire il conducente dell’ambulanza. In soccorso al 118, anche i carabinieri: lo straniero ha ferito pure un militare con un coccio di vetro. Non senza difficoltà, dunque, è stato fermato e denunciato. Accertamenti in corso.