Danneggia le auto e si scaglia contro gli agenti: bloccato ad Eboli

Attimi di tensione, ieri, ad Eboli: un giovane, in stato di alterazione, ha iniziato a danneggiare le auto in corsa tra viale Amendola e via Nobile.

A bloccarlo, non senza difficoltà, gli agenti della Polizia Municipale contro cui l'uomo, con precedenti, ha opposto anche resistenza: dopo un breve inseguimento, è stato affidato al 118 e sottoposto a TSO.