Aggredirono i finanzieri: nei guai 3 ventenni cilentani

E' scattata, nei giorni scorsi, la custodia cautelare del divieto di dimora e dell‘obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di tre 20enni cilentani. Ad eseguire l'ordinanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Vallo della Lucania, la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno: i giovani sono accusati di aver aggredito dei finanzieri in servizio. Le attività investigative, eseguite dalla Compagnia di Agropoli, sono state avviate proprio a seguito dell’aggressione subita, lo scorso settembre, da una pattuglia di militari impegnata in controlli di routine sul rilascio di scontrini e ricevute fiscali, nei confronti di alcuni ragazzi appena usciti da un ristorante. Durante l'operazione delle fiamme gialle, una terza persona si è scagliata con violenza e con frasi minacciose verso i finanzieri: questi ultimi stati poi ostacolati dalla reazione violenta degli stessi ragazzi appena usciti dal locale che hanno, così, consentito la fuga dell’aggressore.

I provvedimenti

L’avvio delle indagini ha permesso in seguito di risalire al fuggitivo. I tre in seguito sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali.