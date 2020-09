Picchia il vicino di casa con un tubo di ferro: idraulico di Giffoni torna in libertà

E' tornato in libertà l'idraulico di 43 anni di Giffoni Valle Piana, accusato di aver aggredito un suo vicino di casa con un tubo, a seguito di una lite verificatasi lo scorso 18 agosto. Il tribunare del Riesame di Salerno, infatti, ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari ritenendo valida la legittima difesa seppure con un eccesso colposo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, l’uomo, al termine di una violenta discussione sfociata in aggressione per rancori personali e vicende condominiali, colpì ripetutamente sul cranio un 54enne, suo vicino di casa, con un pesante tubo di ferro. Quest’ultimo fu trasportato d’urgenza prima all’ospedale di Salerno e poi a Napoli dov’è stato sottoposto ad un intervento maxillo facciale per ricomporre le fratture riportate alla mandibola e medicare le ferite alla testa. Di qui, l’avvio delle indagini da parte dei carabinieri e l’arresto dell’idraulico, che da giovedì sera è tornato libero dopo l’accettazione del ricorso presentato dal suo legale ai giudici.