Lo avvicinano e lo colpiscono, a Baronissi: 24enne in ospedale, si indaga

Tensione a Baronissi, ieri sera. Come riporta Zerottonove, lungo viale dei Ferrovieri, un 24enne sarebbe stato avvicinato da alcuni individui per essere colpito con tre fendenti di un’arma contundente.

I soccorsi

Immediato l’arrivo delle Forze dell’Ordine e dei soccorsi: la vittima è finita all'ospedale di San Severino per le cure del caso. Indagano, dunque, i carabinieri, per risalire alle motivazioni dell'aggressione e far luce sulla vicenda.