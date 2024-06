Agropoli: autista e infermiera del 118 aggrediti da una paziente

Attimi di tensione per un autista e un'infermiera della Croce Rossa di Agropoli: nel primo pomeriggio di oggi, a Torchiara, i due hanno rischiato di essere feriti dalla paziente da soccorrere che, andata in escandescenze, ha anche danneggiato l'ambulanza.

In attesa dell’intervento dei carabinieri, i sanitari sono tuttavia riusciti a far fronte alla situazione. Per i soccorritori , solo lievi escoriazioni.