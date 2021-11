Raid dei tifosi laziali: salernitani accoltellati e picchiati prima della partita

Non solo cori e sfottò ma anche botte e "lame". Sono spuntate armi da taglio, prima della partita Lazio-Salernitana, in programma allo stadio Olimpico: due tifosi salernitani sono stati accoltellati e sono stati trasportati al Policlico Gemelli, in osservazione.

I dettagli

Si tratta di due componenti di un gruppo di amici provenienti da Capaccio (8), Rutino (1), Pontecagnano Faiano (1). Oltre due accoltellati, ci sono stati anche pugni (contusioni ed escoriazioni). Un'altra aggressione si è verificata in zona Lungotevere: un ragazzo sanguinante, tifosi dirottati su via Ponte della Musica. Gli ultras, scortati, erano a bordo di 26 pullman che sono giunti in ritardo nella capitale. L'ingresso delle frange più calde della tifoseria granata, infatti, è avvenuto solo a primo tempo abbondantemente iniziato, alle ore 18.37. Si registrano danni anche alle automobili provenienti da Salerno: alcune decine sono state prese di mira da teppisti che hanno danneggiato la carrozzeria e in due casi - si apprende al momento - hanno sfondato il parabrezza.