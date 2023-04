Ancora episodi di aggressione sul litorale di Pontecagnano Faiano. Gli ultimi due in ordine di tempo si sono verificati nel pomeriggio di domenica.

L’episodio

Stando ai testimoni, una persona straniera, già nota per simili atteggiamenti, avrebbe aggredito prima alcune persone originarie di Nocera Inferiore che si erano recate in zona per trascorrere una domenica di relax. L’uomo si è avvicinato a loro tentando di aggredirle. A sventarla due connazionali, che si sono avvicinati e lo hanno bloccato. Dopo un’ora, lo stesso ha scaraventato a terra i tavolini di un bar della zona per poi colpire con un pugno il conducente di un’auto che si era fermato per verificare cosa fosse accaduto. Sul posto i carabinieri della compagnia di Battipaglia, che hanno effettuato i rilievi del caso.