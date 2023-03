Marocchino picchiato e derubato in strada a San Valentino Torio: scattano cinque arresti

Sono stati arrestati gli autori di un’aggressione ai danni di un 31enne di origini marocchine, M.Y le sue iniziali, avvenuta la notte del 29 gennaio scorso in piazza Santacroce a San Valentino Torio. Agli arresti domiciliari sono finiti R.S, R.G, A.A, C.A e P.V, di età compresa tra 19 e 52 anni, tutti residenti nel comune dell’Agro. Ad emettere l’ordinanza della misura cautelare, eseguita questa mattina dai carabinieri, il Gip del Tribunale di Nocera Inferiore.

L'inchiesta

Secondo quanto ricostruito dalla Procura gli arrestati, insieme ad altri complici non ancora identificati, sono ritenuti gli autori di un violento pestaggio di gruppo avvenuto con calci, pugni e minacce di morte ai danni di un 31enne marocchino. L’aggressione sarebbe scattata perché quest’ultimo, che si trovava in strada, non era riuscito a fornire loro informazioni utili a rintracciare un connazionale. Durante il pestaggio – secondo quanto denunciato dallo straniero – gli indagati si sono anche impossessati di un capo di abbigliamento e del portafoglio che custodiva in trasca contenente un assegno e documenti personali. Inoltre, grazie alle telecamere di videosorveglianza, è emerso che gli aggressori – accusati di rapina aggravata e lesioni personali aggravate – viaggiavano a bordo di due automobili e sarebbero stati aiutati da altri complici giunti a piedi sul luogo dell’aggressione. La vittima, che è stata successivamente ricoverato all’ospedale di Sarno, ha riportato diverse fratture e altre lesioni traumatiche.