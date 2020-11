Muore un'anziana positiva al Covid, aggredito il personale sanitario del Ruggi

Episodio di violenza al Ruggi, ieri sera. Ad essere presi di mira, personale medico e a quello addetto al servizio necroscopico. In particolare, è stato aggredito verbalmente il medico del reparto dove si è verificato il decesso di un’anziana positiva al Covid. Al contempo, è stato maltrattato l’addetto al prelievo della salma e picchiato il collega quando questa è giunta all’obitorio. "Atti esecrabili e vili, ancora di più se avvengono in questo periodo di pandemia verso persone che svolgono un lavoro difficile, oggi ancor più apprezzabile. - ha commentato il consigliere regionale e il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone - Non basta la legge di recente approvata sulla violenza contro le aggressioni al personale sanitario".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appello di Picarone