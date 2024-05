Tensione al pronto soccorso di Nocera, paziente minaccia medico con un manganello snodabile

Ancora tensione all’interno dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore. Due gli episodi che si sono verificati, a distanza di due ore, all’interno del pronto soccorso. Il primo, intorno alle ore 3, quando un ragazzo, probabilmente ubriaco, ha iniziato ad infastidire una dottoressa mentre visitava ad un paziente. E’ stato necessario l’intervento degli infermieri per condurlo fuori dal nosocomio ed allontanarlo.

L'altra aggressione

Il secondo, intorno alle ore 5, quando un uomo, messo in area chirurgica per un trauma del sopracciglio, si è alzato in piedi chiedendo: “Chi è il dottore?”. A rispondergli è stato il medico di turno, R.G le sue iniziali, che è stato minacciato dall’uomo senza alcun motivo: “Io ti uccido, ti sparo, non sai chi sono io”. Non solo. Ma il paziente ha cacciato improvvisamente dai pantaloni un manganello snodabile, lungo circa 80 cm, con cui ha cercato di aggredire il medico. Anche in questo caso è stato fondamentale l’intervento degli infermieri che sono riusciti a bloccarlo, mentre la guardia giurato lo ha condotto fuori dal pronto soccorso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che hanno raccolto la testimonianza del camice bianco e degli altri presenti.

Il commento del medico

Contattato da Salernotoday, il medico di turno (che preferisce l’anonimato), denuncia: “I medici che lavorano nei pronto soccorso non sono per nulla tutelati, oltre ad essere sottopagati. Chiunque può venire liberamente ed aggredirci senza che ci sia qualcuno a difenderci. La vigilanza non basta. Serve un presidio delle forze dell’ordine anche qui a Nocera Inferiore. Non possiamo rischiare la vita mentre facciamo soltanto il nostro lavoro”.