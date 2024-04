Picchia la moglie nel portone e poi dentro casa, a Salerno: indaga la Polizia

Momenti di tensione, giovedì sera, nel quartiere Carmine a Salerno, dove un uomo avrebbe aggredito fisicamente la moglie prima all’interno di un palazzo in via Francesco Prudente.

La violenza

Poi l’avrebbe finanche trascinata in strada prima in strada tra lo sconcerto dei passanti e poi l’avrebbe spinta all’interno del loro appartamento per continuare a picchiarla. Solo l’intervento di una volante dalla Polizia di Salerno, allertata dai vicini di casa, ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente.