Uomo insanguinato a Nocera, il figlio: "Lo hanno aggredito"

Misteriosa aggressione e indagini in corso, a Nocera Inferiore. Un uomo sarebbe stato ferito nei pressi della parrocchia di San Giuseppe e il figlio mostra sui social alcune foto. E' lui a denunciare l'accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il post

"Qualche balordo ha presumibilmente aggredito mio padre di 83 anni - scrive su Facebook - Suppongo sia accaduto in strada. Lui non ricorda nulla a causa dello shock riportato. L'ho trovato a casa pieno di sangue, l'hanno ricoverato stanotte all'ospedale Cardarelli di Napoli con fratture al volto ed ematomi compatibili con aggressione. Non so cosa sia successo, quella è la strada che ha fatto per tornare a casa". Poi l'appello ai cittadini: "E' accaduto intorno alle ore 18.30. Se qualcuno ha visto qualcosa, dato l'orario trafficato, mi aiuti a capire".