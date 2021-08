Calci, pugni e insulti a 2 donne fidanzate: aggressione omofoba a Castel San Giorgio, 1 arresto

Aggressione omofoba a Castel San Giorgio: un 40enne si è scagliato contro due donne fidanzate, originarie di Nocera. Una delle ragazze ha perso due denti per i colpi subiti. Sul posto, i carabinieri che hanno bloccato l'uomo del posto, già noto alle forze dell'ordine.

La Procura di Nocera Inferiore sta indagando sulla vicenda: il movente più probabile, è quello di natura omofoba. Il fatto è accaduto nella notte tra martedì e mercoledì scorsi. Il pestaggio si sarebbe consumato sotto casa delle due vittime, a Castel San Giorgio. Insulti, calci e pugni contro le due da parte del 40enne, anche all'arrivo dei carabinieri che lo hanno bloccato e condotto in caserma. L'aggressore ora è agli arresti domiciliari. Le due donne sono stase soccorse e medicate dai sanitari intervenuti sul posto e poi condotte in ospedale.

"La deriva omofoba e violenta è passata ai fatti. Una violenza gratuita ed inaudita frutto di uno stigma e di un pregiudizio dilagante e sostenuto da una strumentale retorica politica e da linguaggi d'odio che non sono più tollerabili. Menre prosegue la nostra battaglia per l'approvazione al Senato del ddl Zan non possiamo non alzare un grido disperato: servono interventi educativi e regolamenti amministrativi che pongano un freno a questi atti. Servono maggiori controlli e progettualità in capo alle singole amministrazioni che sono tenute a tutelare tutte e tutti i cittadini e le cittadine.

Non sappiamo ancora come si evolverà la vicenda, tuttavia come sempre siamo disponibili ad offrire supporto legale e psicologico alle vittime ed a costituirci parte civile in un eventuale processo".