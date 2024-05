Preso a schiaffi e strattonato in via Mercanti: aggressione omofoba a Salerno

Aggressione omofoba a Salerno. A rendere nota la vicenda è l'Arcigay Salerno. Da una prima ricostruzione sembra che un giovane straniero residente a Baronissi sia stato aggredito fisicamente e con offese a sfondo omofobico nella zona di Via dei Mercanti dal suo ex datore di lavoro, identificato dalle forze dell'ordine come E.S., proprietario di un locale della zona. Il giovane era da solo quando è stato oggetto di offese, preso a schiaffi e strattonato.

La denuncia

La vittima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri. L'Arcigay ha riferito la testimonianza del giovane: "Ero appena uscito da un bar ed ero in sella alla mia bicicletta quando questa persona mi si è parata davanti, mi ha afferrato per i capelli facendomi cadere. Mi ha preso a schiaffi e pugni continua Samir e poi ha iniziato ad insultarmi con frasi molto volgari. Sono sconvolto e impaurito. Queste persone devono essere fermate, la nostra comunità si deve svegliare". Il commissario dell'Arcigay cittadino, Francesco Napoli, ha telefonato personalmente a Samir esprimendo i sentimenti di vicinanza e mettendo a disposizione il supporto legale e psicologico dell'associazione provinciale. "Ho sentito Samir - ha spiegato Francesco Napoli - ed ho trovato una persona impaurita e profondamente scossa. Questi episodi sono parte di quel clima di violenza e discriminazione che si respira sempre più prepotente nel nostro Paese. Tutto questo deve essere fermato - ha proseguito Napoli - abbiamo bisogno che la comunità lgbtqia+ e tutta la cittadinanza salernitana si sveglino ed inizino ad indignarsi. Nelle prossime ore convocheremo una assemblea e capiremo insieme se convocare una manifestazione pubblica di solidarietà. Intanto - ha concluso Francesco Napoli - le istituzioni cittadine battano un colpo, prendano posizione. Ancora oggi siamo senza un presidio di tutela e aggregazione per la comunità lgbtqia+, non riusciamo ad erogare servizi adeguati".