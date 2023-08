Aggressione all'ospedale di Vallo, infermiere colpito con un pugno: "Tu non sai chi sono io!”

Ennesima aggressione ad un infermiere che sarebbe stato colpito da un pugno mentre avrebbe cercato di far uscire dall’auto una paziente arrivata al Pronto Soccorso del “San Luca” di Vallo della Lucania. E’ accaduto ieri intorno alle 14, come denuncia l'associazione "Nessuno tocchi Ippocrate": "Al Pronto soccorso arriva la solita auto clacsonando, gli infermieri di turno si precipitano fuori a prelevare la paziente dal veicolo, aprono lo sportello e prendono la signora sotto le braccia per aiutarla ad uscire dalla autovettura. Il figlio della paziente, ritenendo che l’infermiere stesse strattonando la donna, gli sferra un pugno esclamando: tu non sai chi sono io!” Solo il tempestivo intervento della guardia giurata ha evitato il peggio. A quanto pare l’aggressore sarebbe un politico locale molto conosciuto a Vallo.

L'appello di "Nessuno tocchi Ippocrate":