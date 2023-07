"Puoi spostare l'auto? Non posso uscire", al rifiuto scatta l'aggressione: due uomini in ospedale

Momenti di tensione all’interno di un parcheggio pubblico situato nel piccolo comune di Celle di Bulgheria, dov’è scoppiata una violenta lite tra due uomini. A far scatenare il diverbio la richiesta di un 59enne ad un 50enne di spostare l’auto perché gli creava impedimento per effettuare in modo tranquillo una manovra nell’uscire da una strada.

La lite

Tra i due sono volate parole grosse, poi è scattata l’aggressione fisica con pugni e spintoni, davanti agli occhi attoniti dei passanti. Su posto sono giunti i carabinieri, che hanno identificato entrambi, e anche i sanitari del 118 che li hanno condotti in ospedale per medicare le ferite riportate nella colluttazione.