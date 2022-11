Aggressione in piazza della Libertà: identificato il minore responsabile, intanto baby vandali danneggiano gli addobbi di un negozio

E' stato identificato l'autore dell'aggressione ai danni del 14enne finito in ospedale, sabato sera. Secondo quanto emerso dalle indagini delle forze dell'ordine, si sarebbe trattato di una lite avvenuta in piazza della Libertà, per futili motivi, tra due coetanei: pare che a provocare la zuffa sia stato uno sguardo rivolto dalla vittima ad una ragazza. Il 14enne aggredito ha subito la rottura del setto nasale e la perdita di due denti: brutale, dunque, l'episodio di violenza, da non minimizzare, specie se lo si collega alla recente denuncia, da parte di diversi abitanti del centro storico, circa una vera e propria involuzione civica da parte dei giovani della movida. Come raccontato anche alla nostra redazione da vari salernitani, infatti, bande di adolescenti, spesso munite di coltelli, nei fine settimana, attaccano briga e provocano risse nella parte alta del centro storico, così come nei pressi di piazza della Libertà: ragazzini allo sbaraglio, spesso meno lucidi per qualche bicchiere di troppo venduto da gestori senza scrupoli che, in barba alla legge, somministrano alcol ai minorenni.

E, sempre a proposito di inciviltà e vandalismo, tra i vicoli del centro storico di Salerno, nello scorso week-end, dei minori hanno danneggiato gli addobbi natalizi di un’attività commerciale in via Mercanti. Una movida allo sbando, insomma, con tutte le gravi conseguenze del caso per l'intera comunità.